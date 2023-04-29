اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 9 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مغاغة بالمنيا

السبت، 29 أبريل 2023 02:49 م
ضبط 9 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مغاغة بالمنيا الحملة التموينية
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري وإدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تموينية متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين (ضبط كميات من الأسماك المملحة – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مخالفات متنوعة بالمرور على المخابز البلدية).
 
 

مغاغة

وحدات محلية

حملات رقابية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة