ضبط 9 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمركز مغاغة بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري وإدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تموينية متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين (ضبط كميات من الأسماك المملحة – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مخالفات متنوعة بالمرور على المخابز البلدية).