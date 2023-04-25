اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:22 م
أكرم القصاص
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اعرف أسعار دخول شواطئ الإسكندرية مع بدء موسم الاصطياف

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:00 م
اعرف أسعار دخول شواطئ الإسكندرية مع بدء موسم الاصطياف شواطئ الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تثبيت أسعار دخول الشواطئ، وعدم زيادتها عن العام الماضى بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتثبيت أسعار دخول الشواطئ ، للتخفيف عن المواطنين، مع تنظيم حملات تفتيشية دورية على الشواطئ لمنع التلاعب فى الأسعار وفرض رسوم أو اكراميات لإستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار، مشيرا إلى أن أرقام تليفونات الشكاوى مثبتة على بوابات الشواطئ .

وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات و للشمسية 10 جنيهات ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، و شاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية.

أما فئة الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

اسعار دخول الشواطئ



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