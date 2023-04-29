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شحن 35 ألف طن أسمنت و6 آلاف طن صودا كاوية بمينائى شرق وغرب بورسعيد

السبت، 29 أبريل 2023 02:17 م
شحن 35 ألف طن أسمنت و6 آلاف طن صودا كاوية بمينائى شرق وغرب بورسعيد ميناء - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن مواد البناء إلى الأسواق الخارجية عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة  COREWISE OL القادمة من اليونان  لتحميل  35  ألف طن اسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا.
 
على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد  نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SCOT STUTTGART القادمة من ميناء دمياط  لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية ، سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن على الأرصفة.

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