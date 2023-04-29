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سوق على مهلك.. المرور تحرر 71 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 29 أبريل 2023 12:11 م
سوق على مهلك.. المرور تحرر 71 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 71337 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 13154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط 1302 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة و27 مخالفة موقف عشوائى، و8 مخالفات شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

السير بدون تراخيص

الحملات المرورية

مخالفة مرورية



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