اليوم السابع
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سوريا: تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة

السبت، 29 أبريل 2023 03:00 ص
سوريا: تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة زلزال سوريا - أرشيفية
وكالات

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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، أن هزة أرضية بقدر 3.2 درجات على مقياس ريختر، ضربت اليوم الجمعة، شمال شرق محافظة حماة بـ 6 كيلومترات، وذلك الساعة الـ 8 و48 دقيقة صباحاً.

وأوضح المركز الوطني في بيان أن الهزّة سجلت على خط طول 36.761 شرقاً، وخط عرض 35.181 شمالاً، وبعمق 10.5 كيلومترات.

ولفت المركز إلى أن هزة أرضية أخرى سجلت الساعة الـ 8 و15 دقيقة من صباح اليوم في "لواء اسكندرون" شمال غرب إدلب بـ 59 كيلومتراً، وعلى خط طول 36 شرقاً، وخط عرض 36.071 شمالاً، وبعمق 8.1 كيلومترات، وبقدر 4.2 درجات حسب مقياس ريختر.

هذا وأعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لديه سجلت خلال 24 ساعة الماضية من مساء أمس (الخميس) وحتى السابعة من صباح اليوم، 18هزّة ضعيفة منها هزة في الساحل السوري شمال اللاذقية بـ 43 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 31 كيلومتراً وبقدر 1.4 درجة.

 

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