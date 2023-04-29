سقوط عاطل بحوزته سلاح وكيلو حشيش وهيروين قبل ترويجه فى شبرا الخيمة

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "ح إ م"، 31 سنة، وشهرته "بكار"، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.