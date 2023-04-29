اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 05:03 م
أكرم القصاص
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روسيا: اجتماع صيغة أستانا بشأن سوريا سيعقد خلال النصف الثاني من العام الجاري

السبت، 29 أبريل 2023 04:00 م
روسيا: اجتماع صيغة أستانا بشأن سوريا سيعقد خلال النصف الثاني من العام الجاري مؤتمر أستانا
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إنه "من المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى بصيغة أستانا بشأن التسوية في سوريا خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولكن لا توجد مواعيد محددة".


وأضاف الدبلوماسي الروسي - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "هذه الصيغة أثبتت فعاليتها للغاية، وكانت هناك اجتماعات على مستوى وزاري وعلى مستوى ممثلين خاصين، وفي كل مرة نرى أن صيغة أستانا هي عامل جيد لاستقرار الوضع فيما يتعلق بالتسوية في سوريا وفي المنطقة ككل".


وأضاف: "اليوم، ظهرت تحولات إيجابية حول سوريا ككل، ففيما يتعلق بتطبيع علاقات الجمهورية العربية السورية مع دول أخرى في المنطقة، فهو أمر مرحب به.. واستضفنا اجتماعات مهمة (بالصيغة الروسية، الإيرانية، التركية، السورية) على مستوى وزراء الدفاع ونواب وزراء الخارجية، ومثل هذه الأحداث المهمة تقرب الأطراف من الاجتماع الوزاري"، لافتا إلى أن اجتماعا على مستوى أعلى يمكن أن يعقد في المستقبل القريب.


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