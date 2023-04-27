رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات المهام الأدائية

ونبه خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالارشادات والقوانين التى وضعها الازهر الشريف فى اداء الامتحانات، وجاءت الجولة للاطمئنان على سير أعمال الإمتحانات فى جو من الهدوء .

وكان قد افتتح الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، المعرض السنوي للوسائل التعليمية لمرحلة رياض الأطفال.

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية انه حضر عدد من قيادات المنطقة المعرض الذي اشترك به معظم روضات المنطقة بعدد من الوسائل التعليمية بالإضافة الى بعض العروض المستخدمة في رياض الأطفال والتي قدمتها روضة معهد عبد الحليم الابتدائي.