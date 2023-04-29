رئيس جامعة الزقازيق يفتتح 12 قاعة ذكية بكلية التجارة .. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق قاعات برامج الساعات المعتمدة الجديدة بكلية التجارة بتكلفة 19 مليون جنيه.

وقال الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة، إن القاعات تم إنشاؤها من موارد الكلية الخاصة دون تحمل موازنة الجامعة اى أعباء مالية وأن هذه القاعات هي أحد الأهداف الرئيسية للكلية لتعلم فى مجموعات دراسية صغيرة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وزيادة التفاعل والتواصل مع الطلاب

وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن القاعات مجهزة بكافة الوسائل السمعية والبصرية عالية التكنولوجيا والجودة وبرامج الساعات المعتمدة هى تمثل توجه المجلس الأعلى للجامعات فى تطوير وطرح اللوائح الجديدة تلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل.

وعن التقنيات الحديثة للأجهزة بالقاعات أكد أنه تم تجهيز 12 قاعة بشاشات تفاعلية تتضمن الشاشات شرح وتسجيل المحاضرات بشكل آنى وعرض الفيديوهات التعليمية للطلاب وهى متصلة بالإنترنت وبها كافة الإمكانات التكنولوجية الحديثة.