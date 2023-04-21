محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بالعيد فى مكتبه بالديوان العام

. استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق واللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والعميد نائب المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور وديع انطوان نائب رئيس الغرفة التجارية، وعددا من القيادات الأمنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى المديريات الخدمية ومديرى الإدارات النوعية بالديوان العام، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ومن الأزهر والأوقاف والكنيسة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما استقبل المحافظ نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والأب يوسف كمال راعي الكنيسة الكاثوليكية والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية والقمص يوحنا اسحق مندوب عن مطرانية فاقوس والعاشر من رمضان والوفد الكنسي المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخاً للإخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

قدم محافظ الشرقية الشكر والامتنان للإخوة المسيحيين لحرصهم على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة.