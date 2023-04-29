اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 04:22 م
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حجز المتهم بعمل حركات استعراضية بسيارة على طريق صلاح سالم

السبت، 29 أبريل 2023 04:16 م
حجز المتهم بعمل حركات استعراضية بسيارة على طريق صلاح سالم كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، حجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر، بسبب الاستعراض بسيارته فى طريق صلاح سالم.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام قائد سيارة بعمل حركات استعراضية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة النزهة، مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

وزارة الداخلية

القبض على سائق سيارة

تعريض حياة المواطنين للخطر

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