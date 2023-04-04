حبس شخص 4 أيام حاول سرقة قرط ذهبى من طفلة بالغربية

أمرت جهات التحقيق بالغربية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بمعرفة أهالي قرية القضابة مركز بسيون ، أثناء محاولته استدراج طفلة بقصد سرقة قرطها الذهبي، وقام الأهالي بتسليمه للشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط لص أثناء محاولته استدراج طفلة لسرقة قرطها الذهبى، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم التحفظ على المتهم واقتياده للمركز وتحرير المحضر رقم 7793 جنح بسيون لسنة 2023، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.