جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل حارس أمن لسرقة 1.5 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت وبإجماع الآراء، بإعدام المتهم "م.خ.م" 18 سنة طالب شنقاً، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ت.ع" حارس أمن بمدرسة خاصة، بأن قام بوضع سم الفئران له في الطعام بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور علي جثة حارس أمن بمدرسة خاصة ويدعى «أحمد. ت. ع»، 33 سنة، ويقيم بقرية الإصلاح دائرة مركز البلينا، مسجاة داخل غرفته بالمدرسة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات ،أنه تم سرقة 1.5 مليون جنيه من الخزينة، إضافة إلى هارد كاميرات المراقبة و2 «كيسة» كمبيوتر، وتبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي، في إحدى المدارس الحكومية بدائرة مركز البلينا، وأنه كان يعلم بوجود مبالغ مالية في خزينة المدرسة.

وبالقبض على المتهم، اعترف بأنه اشترى علبة كشري للمجني عليه، ووضع بها سم فئران، وبعد أن تناولها الحارس بدأ يفقد الوعي، فقام بكتم أنفاسه بوسادة إلى أن فارق الحياة، واستولى على المبالغ المالية الموجودة في الخزينة، وبلغ جملتها 1.5 مليون جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.