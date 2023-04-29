إحالة أوراق سيدة وموظف بالمعاش للمفتى لاتهامهما بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، إحالة أوراق المتهم "ع.ا.ا"59 سنة موظف بالمعاش والمتهمة"ف.ا.ع" 22 سنة ربة منزل إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 24 يونيو للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ن.ا.ع" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة داخل مصرف المياه بترعة السوهاجية وملفوف حول رقبته حبل ومكبل الايدى والارجل وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وقام المتهم الأول بلف حبل حول عنقه وتكبييله بسلك معدنى فى يديه ورجليه فيما قامت المتهمة الثانية بضربه بعصا شوم على رأسه وبعدما تأكدا من وفاته ألقيا بالجثة فى مجرى مياه ترعة أبو عوض وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.