اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 03:24 م
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توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1263 مواطنا في قافلة بقرية بنبان بأسوان

السبت، 29 أبريل 2023 03:06 م
توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1263 مواطنا في قافلة بقرية بنبان بأسوان قافلة طبية بقرية بنبان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع‎‎

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تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
وأعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم قافلة طبية داخل قرية بنبان قبلى التابعة لمركز دراو ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى لـ 1263 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

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