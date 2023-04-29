حياة كريمة بالشرقية.. توقيع الكشف الطبى على 1621 مريضا بقافلة قرية المنشر

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية المنشر التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

واستمرت القافلة لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد 13عيادة، بها 11 تخصصا طبيا: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي1621 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 29 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.