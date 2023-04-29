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توريد 23 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

السبت، 29 أبريل 2023 02:03 م
توريد 23 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا توريد القمح
المنيا –حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم السبت، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى اليوم بلغ 23291 طن و797 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستلام محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.
 
وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، على تسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.
 
وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

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اخبار المنيا

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