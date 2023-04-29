اليوم السابع
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توريد 15887 طنا من القمح لـ22 موقعا بكفر الشيخ

السبت، 29 أبريل 2023 10:41 ص
توريد 15887 طنا من القمح لـ22 موقعا بكفر الشيخ توريد الاقماح بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام القمح المحلى خلال موسم 2023 الحالى، يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
 
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.
 
وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ اجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى صباح يوم السبت، 15887 طن و 815 كجم.

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