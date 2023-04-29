" الذهب الأصفر منور الغيطان".. تقرير خاص عن حصاد القمح فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا عن حصاد القمح بمحافظة المنيا، حيث بدات أعمال الحصاد ودريس القمح بالمحافظة، وسط فرحة كبيرة من المزارعين، خاصة أن أنتاجية القمح هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة ووصلت إنتاجية الفدان هذا العام 22 أردب.





ومن ناحيته أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 5661 طن و554 كيلو من محصول القمح، منها 77 طن و265 كيلو بالبنك الزراعي، و4402 طن و592 كيلو بصوامع الشركة القابضة، و1181 طن و697 كيلو من المطاحن، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالى المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.



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