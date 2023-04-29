تنظيم المهرجان الكشفى السنوى لعشائر الجوالة فى مراكز شباب بيلا

شهدت مراكز شباب بيلا، فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة والجوالات، ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دور الفرق الكشفية فى إثراء العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقلا لمهارات القيادة والعمل بروح الفريق.

تضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي وعدد من المسابقات "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الطهي الخلوي، مشروع خدمة عامة للعشائر المشاركة" بحضور أعضاء الفرق الكشفية وأعضاء 13 مركز شباب تابعين للإدارة وانتهى المهرجان بتكريم أعضاء الفرق الكشفية، فعاليات المهرجان بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا، وعبد الفتاح الوكيل، ومصطفى الخطيب، منسق النشاط الكشفي بالمديرية، والمعسكر نظمه سمير خليفه، القائد الكشفي مفوض تدريب الكشافة الجوية المصرية فرع كفر الشيخ،والقائد محمود عجيز.