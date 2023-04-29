اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 03:24 م
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تقديم الخدمات الطبية لـ1950 حالة خلال قافلة طبية بقرية صفط الخمار فى المنيا

السبت، 29 أبريل 2023 03:03 م
تقديم الخدمات الطبية لـ1950 حالة خلال قافلة طبية بقرية صفط الخمار فى المنيا القافلة الطبية
المنيا – حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ عدد من القوافل الطبية والعلاجية لتجوب قرى ومراكز محافظة المنيا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمختلف فئات المواطنين.
 
أسفرت فعاليات القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1950 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
 
وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت مختلف التخصصات الطبية، حيث تم الكشف على 283 حالة جراحة، 501 حالة اطفال، 230 باطنة،   109  نساء،  141 اسنان،   273   جلدية،217   انف واذن،   54  تنظيم أسرة، كما تم اجراء    91   تحاليل مختلفة، وإجراء 14 موجات صوتيه، واجراء 4 حالات اشعة سينية و كشف مبكر   للضغط والسكر، 109    متردد وتم اجراء خلع اسنان لـ 9 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد   33 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد  99   متردد  وتم استخدام  11   عيادة  متنقلة.
 
 

مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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