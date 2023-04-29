اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 01:23 م
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تفاصيل تجهيزات إنشاء طريق يربط جنوب مدينة الخارجة بالطريق الدائرى

السبت، 29 أبريل 2023 01:16 م
تفاصيل تجهيزات إنشاء طريق يربط جنوب مدينة الخارجة بالطريق الدائرى تجهيزات إنشاء طريق يربط جنوب مدينة الخارجة بالطريق الدائرى
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أجرى جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية يرافقه المهندس يحيى طلعت مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة و ياسر عبدالتواب نائب رئيس المركز، لتفقد الطريق الجديد المقرر إنشاؤه والمتجه من شارع جمال عبدالناصر جنوب المدينة إلى الطريق الدائرى الشرقى، وذلك لتيسير حركة مرور السيارات وتحفيف الضغط على وسط المدينة.
 
وكانت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أعلنت عن الانتهاء من إصلاح بعض الأجزاء التالفة بوضع تربة زلطية، ورفع الكثبان الرملية التي تغلق أجزاء من الطرق، وخاصة الطريق الدائري الواصل بين منطقة البرمودي وطريق الخارجة الداخلة.
 
 وتأتي اعمال الصيانة حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة إنجاز أعمال صيانة وإحلال الطرق والشوارع المتهالكة على مستوى كافة مراكز المحافظة، وتضمنت الأعمال تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون جنيه.
 
كما انتهت المديرية من العمل بشارع طريق الداخلة ابتداء من ادارة مرور الخارجة حتى مدخل حى 25 يناير بطول 2000 متر، كما تم تنفيذ أعمال إحلال البلدورات القديمة لتوسعة الطريق ورفع مخلفات جزر الشارع وتنفيذ اعمال الرصف، والتى تتضمن الأعمال الإنشائية أو أعمال صيانة الطرق حسب الخطط والجداول المحددة.
 
 
 
  
 

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