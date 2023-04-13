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محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف الإنشائي لمخبز حى البستان ويوجه بسرعة التنفيذ

الخميس، 13 أبريل 2023 11:37 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف الإنشائي لمخبز حى البستان ويوجه بسرعة التنفيذ مخبز حى البستان
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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 تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المخبز الجاري إنشاؤه بحي البستان بمدينة الخارجة لخدمة الأهالي، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة، وشددّ المُحافظ على الانتهاء من الأعمال الجارية بداية الشهر المقبل؛ لبدء تشغيل المخبز تيسيرًا على المواطنين وتلبيةً لاحتياجاتهم. 
 
ووجّه الوحدة المحلية بتوصيل المياه والكهرباء وتيسير الإجراءات بما يضمن إنهاء الأعمال في الوقت المحدد.
 
 من ناحيةٍ أخرى وجه المحافظ بعدم إلقاء أو حرق القمامة إلا في الأماكن المخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري للحي، وتخطيط المنطقة المجاورة للمخبز لاستغلالها كمنطقة سكنية لخدمة المواطنين.
 
 
 

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