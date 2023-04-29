تعليم البحيرة: إجراء الامتحانات العملية لصفوف النقل دون مشاكل

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع الصفوف الأولى بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة وكذلك امتحانات صفوف النقل الإبتدائى والإعدادى دون أى مشاكل تذكر، مضيفا أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وانتهاء جميع المدارس بنوعياتها المختلفة من إنهاء تجهيزاتها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على اتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل لجان الامتحانات والكنترولات وحجرات حفظ أوراق الاسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريق والتأكد من سلامتها .

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أنه تم توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات العملية للصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثانى الإعدادى بنطاق إداراتهم التعليمية وتذليل ما يعترضها من معوقات وتشكيل غرف عمليات فرعية لمتابعة الامتحانات اولا بأول، مشيراً إلى أن طلاب الصف السادس الابتدائى البالغ عددهم 139 ألف 658 تلميذا وتلميذة داخل 1417 مدرسة ( رسمى - تجريبى - خاص ) بنطاق الإدارات التعليمية الثمانى عشر بدائرة المحافظة قاموا بأداء امتحاناتهم العملية اليوم فى مادتى المستوى الرفيع والتربية الرياضية وذلك بالتوازى مع أداء طلاب الصف الأول الإعدادى امتحاناتهم العملية فى مادتى عملى علوم وعملى تكنولوجيا المعلومات وكذا أداء طلاب الصف الثانى الاعدادى امتحاناتهم العملية فى مادتى عملى علوم وتكنولوجيا معلومات.