ننشر جداول امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل فى محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إتمام الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الدور الثانى لامتحانات النقل والشهادات العامة بكافة مراكز المحافظة، مضيفا أنه تم اعتماد مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتى ستبدأ إعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 وتنتهى يوم السبت الموافق 20 مايو 2023.

وأضاف أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع وتم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان

وتقرر أن تكون أيام الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بمحافظة البحيرة على النحو التالى: -



- الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى يوم الثلاثاء 2 مايو حتى السبت 6 مايو.

- وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى العام، من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو.

- الصف الثالث الإعدادى العام من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى السبت 20 مايو.

- الصفين الأول والثانى الإعدادى "المهني"، من يوم الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو.

- الصف الثالث الإعدادى "المهني"، من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

- وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم الأحد الموافق 14مايو وحتى السبت 20 مايو.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأحد 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

- وتبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية "مكفوفين" الأول والثانى الثانوى يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو.

- صفوف النقل للثانوية العامة "الأول والثانى الثانوى العام" تبدأ يوم الأحد الموافق 7 مايو وحتى الخميس الموافق 18 مايو.

- صفوف النقل للتعليم الفنى نظام 3 سنوات "الأول والثانى الثانوى الفني" من يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17 مايو.

- وتجرى امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى نظام 5 سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوى الفني" يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 17مايو.