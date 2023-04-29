تعرف على تفاصيل ضوابط استخدام المياه الجوفية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري ، تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل:

1- متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية.

2- المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة .

3- لتحقيق الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة .. يجب إدارته بشكل مستدام وعلمى ، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم.

4- ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة.

5- "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب بما يضمن إستدامة الخزان الجوفى لأطول فترة ممكنة.

6- تنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى.

7- أهمية التوسع في التحول لنظم الرى الحديث عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، والتوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية.