تعرف على أماكن وعناوين مكاتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بمحافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تحديد 5 مكاتب على مستوى المحافظة، لاستقبال الحجاج والمعتمرين، لحصولهم على التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة، وذلك من أجل الحصول على شهادات التطعيم، لاستيفاء الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية للسفر.

جاء لذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بخصوص التطعيمات اللازمة للحجاج، ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام 2023، حيث تتضمن التطعيمات الضرورية لأداء مناسك الحج تطعيم فيروس كورونا والالتهاب السحائى والأنفلونزا الموسمية.

"اليوم السابع" يقدم للمعتمرين والحجاج على مستوى محافظة سوهاج أسماء وعناوين مكاتب التطعيمات الدولية التي تقدم الخدمات اللازمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 -مكتب صحة ثالث سوهاج وعنوانه شارع الجبانه بمنطقة الشهيد مدينة سوهاج.

2 – مكتب صحة طهطا وعنوانه شارع صلاح سالم.

3 - - مكتب صحة أول بجرجا وعنوانه شارع البحر.

4 – مكتب صحة البلينا وعنوانه شارع التحرير.

5 – مكتب صحة أول اخميم وعنوانه شارع أحمد ماهر.

6 – مكتب صحة المنشاه وعنوانه شارع مستشفى المنشاه المركزى