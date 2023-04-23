صحة سوهاج: نشر فرق طبية وعيادات متنقلة بالميادين فى ثالث أيام العيد.. صور

سوهاج ــ محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن نشر الفرق الطبية والعيادات المتنقلة وخدمات نقل والتبرع بالدم بالميادين الهامة والمتنزهات التي يتردد عليها المواطنين أثناء الاحتفال بالعيد، لتقديم الخدمات الطبية والتأمين الطبي لهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج بتكثيف الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد.

ومن جانبه، تابع اليوم الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الخدمات الطبية بالمحافظة وأجري جولة ميدانية ببعض المتنزهات العامة والميادين وقدم التهاني للمواطنين، مؤكداً علي التأمين التام للمواطنين وجاهزية مستشفيات ونقاط الإسعاف وعملها علي مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد بها وتوافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة أكياس الدم ومشتقاته والأمصال المختلفة وانتظام الأطقم الطبية.



تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ثان أيام العيد (2)



وكيل وزارة الصحة يتفقد القوافل بالمتنزهات (1)



وكيل وزارة الصحة يتفقد القوافل بالمتنزهات (2)



وكيل وزارة الصحة يتفقد القوافل بالمتنزهات (3)