تضامن الغربية: صرف معاش تكافل وكرامة لـ 144 آلف مواطن بالمحافظة

الغربية محمد طارق

تعد محافظة الغربية أحد المحافظات التى تضم أعدادا كبيرة تتلقى مساعدات برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال استلام الفيزا الخاصة بصرف المعاشات، كما يتم مساعدة تلك الحالات فى جميع القوافل العلاجية والمساعدات العينية والغذائية المستمرة طوال العام، وذلك لرعاية الآسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى ما يقرب من 144 الف 677 مستفيد بجميع مراكز ومدن المحافظة بإجمالى مبالغ شهرية وصلت إلى 78 مليون 307 الف 150 جنيه، مشيرًا إلى أن الاعداد فى تزايد مستمر حيث يتاح التسجيل إمام المستحقين بالموقع الالكترونى الخاص بالبرنامج.