تجديد حبس المتهم بترويج المخدرات في الشروق بعد ضبطه بكمية من الحشيش

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي التحقيق بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الشروق، قد تلقى معلومات مفادها، قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.