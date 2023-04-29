بابا الفاتيكان يشكر المجر على ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين

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أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم /السبت/، عن شكره للشعب المجري؛ لقيامهم بالترحيب باللاجئين الأوكرانيين خلال الحرب، كما حثهم على تقديم المساعدة لأى محتاج.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن بابا الفاتيكان التقى خلال اليوم الثاني من زيارته للمجر باللاجئين في إحدى الكنائس بالعاصمة (بودابست)، كما أشاد بالكنيسة الكاثوليكية في المجر لقيامها بتقديم المساعدة للأشخاص الفارين من الحرب.



وكان قد وصل إلى المجر نحو 2.5 مليون أوكرانى فارين من الحرب في بلادهم، إلا أن نحو 35 ألفا منهم فقط تم تسجليهم للحصول على وضع الحماية المؤقتة، وذلك وفقا للأمم المتحدة.



وكان الحبر الأعظم البالغ من العمر 86 عاما قد وصل أمس /الجمعة/ إلى العاصمة المجرية (بودابست) في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.. ويعد البابا فرنسيس ثاني حبر أعظم تطأ قدماه المجر بعد البابا يوحنا بولس الثاني، الذي زار البلاد مرتين عامي 1991 و1996.