انهيار سقف خرسانى لمنزل دون إصابات بشرية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أنهار سقف خرساني لمنزل مكون من 3 طوابق بشارع الحلاجة في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، دوت إصابات بشرية، وتم إخلاء المنازل المجاورة من السكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار سقف منزل خرساني في شارع الحلاجة ببندر ملوي، بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وإجراء التحريات الأولية، تبين انهيار سقف خرساني بمنزل مكون من 3 طوابق علي مساحة 120 متر مربع، ملك "عبد المالك محمود توني" بشارع الحلاجة، في جنوب مدينة ملوي.

وأفادت التحريات الأولية أن الانهيار حدث بالطابق الثالث، دون إصابات بشرية، وأن سقف الطابق الثالث انهار على الطابق الثاني، مما يشكل خطورة علي المنازل المجاورة لأنها مقامة بالطوب اللبن وهي ملك كلا من: محمود المغربي ويقع علي يمين المنزل المنهار، ومنزل أحمد محمد ويقع علي يسار المنزل المنهار، وتم إخلاء المنزلين من السكان.

تم عمل كردون أمني بمحيط المنزل المنهار حفاظا على حياة المارة، كما تم فصل المرافق من مياه وكهرباء، وأخُطرت لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني وعرضه علي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.