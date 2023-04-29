انطلاق الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان.. صور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على انطلاق الموجة الـ 21، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى تستمر فعالياتها على 3 مراحل، تنتهى فى 14 يوليو المقبل، حيث تم اليوم تنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة بنطاق مركز إدفو، على مساحة 13 قيراط بما يعادل 2275 م2.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة ، وخاصة فى ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أوضح العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم التنسيق المسبق الجيد بين كافة الجهات لتنفيذ فعاليات الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة على 3 مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 29 إبريل الجارى وتنتهى فى 19 مايو القادم ، فيما تنطلق المرحلة الثانية فى الفترة من 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو، ليعقبها تنفيذ المرحلة الثالثة فى الفترة من 24 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو حيث أنه مستهدف إزالة 1219 حالة تعدى خلال هذه الموجه بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أنه سيتم عقد إجتماع تنسيقى بنهاية كل مرحلة بحضور الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية وكافة جهات الولاية لتقييم الأداء للمرحلة التى تم الإنتهاء منها ، مع إعداد برنامج زمنى خلال كل مرحلة بالأماكن المستهدفة حتى يتسنى التنفيذ على الوجه الأكمل .