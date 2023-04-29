اليوم السابع
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الوادى الجديد تشارك بالتصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

السبت، 29 أبريل 2023 02:01 م
الوادى الجديد تشارك بالتصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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شاركت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بفعاليات التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب، ووكلاء ومديرى عموم المحافظات المشاركة وهى أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الجمهورى وكلمة محافظ مطروح تلاها طابور العرض للمحافظات الحدودية المشاركة فى التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية.

ويرافق بهاء الدين شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وأشرف عبد العزيز وكيل الرياضه بالمديرية فرق الوادي الجديد المشاركة حيث تتضمن الفعاليات مشاركة 13 لعبة من العاب الرياضية وهى كرة القدم، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة ، كرة الطائرة الشاطئية ، كرة السلة ، كرة اليد كرة السرعة، الشطرنج و ألعاب القوى 100و 800 متر ووثب طويل وتنس الطاولة السباحة حرة وظهر و ، بالإضافة إلى كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم، كما جرت إضافة ألعاب الملاحة الرياضية وشطرنج وتنس طاولة وألعاب إلكترونية خلال الفترة 27 أبريل حتى 3 مايو.
 
 
 
فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (1)
فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (1)

فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (2)
فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (2)

فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (3)
فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (3)

فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (4)
فعاليات التصفيات النهائية لاولمبياد المحافظات الحدودية (4)

 


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