الهند تحث الصين على احتواء النزاع الحدودى فى الهيمالايا

وكالات

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ لنظيره الصيني، الجنرال لي شانغفو إنّ الانتشار العسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا يقوّض العلاقات بين البلدين.

ودعا راجناث سينغ إلى فض الاشتباك للحفاظ على "السلام والهدوء"، حيث تشهد العلاقات بين القوتين الآسيويتين توترات منذ اشتباك شهدته المنطقة أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وما لا يقل عن 4 جنود صينيين في يونيو 2020، فيما حشد الجاران منذ ذلك الحين عشرات الآلاف من القوات على طول الحدود، واستمر الانتشار العسكري على الرغم من 18 جولة من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين في البلدين.

وتحدث سينغ مع نظيره الصيني الجنرال لي شانغفو يوم الخميس، قبل اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، التي ترأسها الهند هذه السنة.

وأكد وزير الدفاع الهندي "بشكل قاطع" موقف نيودلهي، وفق بيان صادر عن وزارته مساء الخميس، حيث تشعر الهند بالقلق من الوجود العسكري المتنامي لجارتها الشمالية، بينما تشكل الخلافات حول حدودها البالغ طولها 3500 كيلومتر مصدر توتر مستمر.

من جهتها، تطالب الصين بكامل ولاية أروناتشال برادش، معتبرة أنها جزء من التيبت، وكان الطرفان خاضا حربا حدودية في العام 1962.