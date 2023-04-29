المؤبد لشيف بمطعم لحيازته "حشيش وهيروين" في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار ابراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة المتهم " م.ا.ش" بالسجن المؤبد وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف ، مما أسند إليه ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 29261 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم " م.أ.ش" شيف بمطعم ، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار ، تم ضبط المتهم بمكان تواجده واقفا بجانب الطريق ممسكا بكيس بلاستيكي ،وابصرت القوة المتهم حال بيعه لأحد الأشخاص مخدر الحشيش ،فتمكنت القوة من القبض عليه وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله قطع لمخدر الحشيش والهيروين ومبلغ مالي وميزان ، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والميزان لتجزئه المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة ،ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بام القطع المضبوطة بحوزة المتهم هي لمادتي الهيروين والحشيش المخدر ،وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ،قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.