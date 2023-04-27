السجن المشدد 10 سنوات لحلوانى لحيازته 9 لفافات هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " م.م.م" غيابيا بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم " م.م.ع"، مما أسند آلية وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، ومصادرة جوهر المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1553 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة، بان التحريات السرية دلت على قيام المتهم " م.م.ع" حلوانى بالاتجار فى المواد المخدرة، وعلى اثر اتصال هاتفى من أحد المصادر السرية، بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، انتقلت قوة أمنية الى مكان تواجده، وأبصرت المتهم واقفا بجانب الطريق، حتى حضر إليه أحد عملائه وانقده بمبلغ مالى وناوله على أثره لفافه لجوهر الهيروين المخدر، فتم ضبطه بينما لاذا العميل بالفرار، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على عدد 9 لفافات لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وتبين من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين، ووزنت 12 جراما، وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.