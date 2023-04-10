اليوم السابع
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هل يشترط إجراء فحوصات المقبلين على الزواج في منطقة سكنهم؟ الصحة تعلق

الإثنين، 10 أبريل 2023 07:00 ص
هل يشترط إجراء فحوصات المقبلين على الزواج في منطقة سكنهم؟ الصحة تعلق فحوصات المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن إجراء التحاليل الخاصة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج من خلال أي من المراكز والوحدات المخصصة ولا يشترط نفس مكان السكن مع الالتزام بضرورة استلام الشهادة من نفس المركز الذي تمت به التحاليل.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن لأي من الطرفين التوجه لعمل التحاليل منفردًا بدون الطرف الآخر مواعيد العمل 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا.
 
وأكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg
 
‏ أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
 
المقبلين على الزواج

 


الصحة

المقبلين علي الزواج

الوحدات الصحية



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