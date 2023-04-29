السجن 5 سنوات لعاطل زور محررات رسمية لتصدير تبغ خام بميناء الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد رضوان أبازيد، والمستشار ياسر نصر صديق وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بالسجن غيابيا للمتهم " أ.ر.م'" عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 638 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية لشرطة ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية، خاصة برسالة لتصديرها الي أحدي الدول عبر الميناء.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، أن تحرياتها السرية توصلت إلي قيام المتهم " أ.ر.م" عاطل، بالاتفاق مع شخص آخر مجهول علي تصدير رسالة مشمولها التبغ الخام مخبأ داخل ادوات نظافة عبارة عن ليف ومكانس ، فقام بتزوير منسوب الي مصنع لليف وادوات النظافة المنتج لتلك الادوات، بالتزويرعن طريق تصديق بختم منسوب صدوره إلي أحد البنوك لصالح الشركة الموكل وقام المتهم المتهم بالتزوير في تفويض وعليه ختم للبنك ليتخذ إجراءات تصدير الحاوية للخارج ،وتحرر محضر بالواقعة ، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش الحاوية انتقلت قوة أمنية لمكان تواجدها وتبين أنها تحوي على ادوات النظافة والتبغ الخام الذي لم يتم الإفصاح عنه بالبيان الجمركي ، وبالعرض علي النيابة تبين أن التوقيعات المنسوب لأحد البنوك والمهمور علي التفويض لاتخص البنك ، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.