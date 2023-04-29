السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بنشر صورها فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها بقيام المتهم بتهديدها وإرسال رسائل إليها على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو لها، بعد أن تمكن من نقل الصور والفيديوهات من هاتفها المحمول وطلب منها إقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشر الصور ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.