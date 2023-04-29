اليوم السابع
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الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز يزور البرازيل الثلاثاء المقبل

السبت، 29 أبريل 2023 09:00 م
الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز يزور البرازيل الثلاثاء المقبل ألبرتو فرنانديز
وكالات

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يتوجه الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز، إلى برازيليا للقاء نظيره البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب مصادر حكومية في البلدين.

ولم يتم حتى الآن تحديد برنامج هذه الرحلة، لكن الرئيسان اليساريان ناقشا، الخميس، عبر الفيديو عودة الأرجنتين والبرازيل إلى اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور)، فضلاً عن مسائل أخرى.

وأنشئ اتحاد أوناسور فى 2008 خلال ولاية لولا الثانية، وكان يضم وقتذاك 12 دولة معظمها بقيادة اليسار، ثم غادر عدد من الدول، بما فيها البرازيل والأرجنتين، هذه المنظمة الإقليمية بعد عودة اليمين إلى السلطة.

وأعلنت برازيليا وبوينوس آيرس مؤخراً أنهما ستلتحقان مجدداً بأوناسور، لتنضما بذلك إلى بوليفيا وجيانا وسورينام وفنزويلا، وكذلك بيرو التي علقت عضويتها.

 


ألبرتو فرنانديز

الأرجنتين

البرازيل

أمريكا الجنوبية



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