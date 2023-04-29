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الخارجية تجدد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

السبت، 29 أبريل 2023 05:40 م
الخارجية تجدد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين فى السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:
 
1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان.
2. معبر قسطل (إجلاء بري).
3. معبر أرقين (إجلاء بري).
 
هذا، وتؤكد وزارة الخارجية على إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الامني، وعلى المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.
 
هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
 
01281943533
 
01283176900
 
01281943599
 
01283176913
 
01283176857
 
01283176881
 
01283176903
 
01283176894
 
01281943990
 
01283176866
 

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