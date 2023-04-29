الحماية المدنية فى بورسعيد تسيطر على حريق برج حمام.. صور

وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا باندلاع حريق في برج حمام بمنطقة تعاونيات الجيزة نطاق حي الزهور، وجري الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ، والسيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى مناطق مجاورة.

وكشف عدد من سكان المنطقة عن احتراق عدد من الحمام اثر الحريق، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.