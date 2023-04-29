اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 04:21 م
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الحماية المدنية فى بورسعيد تسيطر على حريق برج حمام.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 04:20 م
الحماية المدنية فى بورسعيد تسيطر على حريق برج حمام.. صور سيارات الإطفاء
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على حريق في برج حمام بمنطقة تعاونيات الجيزة نطاق حي الزهور، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 
وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا باندلاع حريق في برج حمام بمنطقة تعاونيات الجيزة نطاق حي الزهور، وجري الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ، والسيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى مناطق مجاورة.
 
وكشف عدد من سكان المنطقة عن احتراق عدد من الحمام اثر الحريق، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.
 
 
جهود إطفاء بورسعيد
جهود إطفاء بورسعيد

جهود الإطفاء
جهود الإطفاء

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