الحماية المدنية تسيطر على حريق بجوار معرض سيارات في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بمخلفات ، بجوار معرض سيارات، في الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بجوار نزلة المحور في الشيخ زايد.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق اشتعل بمخلفات بجوار معرض سيارات، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنشآت المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.