اليوم السابع
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إصابة شاب سقط من نافذة شقة بالوراق

السبت، 29 أبريل 2023 12:40 م
إصابة شاب سقط من نافذة شقة بالوراق إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من نافذة عقار بالوراق، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمنطقة الوراق، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا سقط من نافذة شقة بالعقار، مما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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