الجنايات تقضى بالسجن 7 سنوات لمتهم بأحداث قسم التبين

كتب إيهاب المهندس - كريم صبحى

قضت الدائرة 2 إرهاب ، المنعقدة ببدر، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "اقتحام قسم التبين".

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وخلال الجلسات الماضية استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها: المتهمون فئتين من البشر ضل سعيهما فى الحياة الدنيا، أحدهما اتخذ من الدين ستارا لارتكاب الأعمال التخريبية وهم جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرون اتخذوا من الجريمة منهجا، واتفقتا على التخريب وهدم مؤسسات الدولة.

وتابع ممثل النيابة : جماعة الإخوان صعدوا على قمة الحكم، جفت خلال فترة حكمهم الحرية، والقتل باسم الدين، فأبدلهم الله من بعد عزهم ذلة.

واستكمل ممثل النيابة: صدرت تعليمات مكتب الإرشاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، باقتحام أقسام الشرطة وتخربيهم وسرقة الأسلحة، لإضعاف هبية الدولة والنيل منها وإشاعة الفوضى متخذين من المساجد منبرا للتحريض ضد الدولة.