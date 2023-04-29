التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة بالطريق العام فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة، بدفن طفل يبلغ من العمر 12 سنة صدمته سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم توقيع الكشف الطبي عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد باصطدام سيارة بطفل ووفاته بدائرة مركز شرطة سوهاج حال عبوره الطريق الزراعى الغربى، تم ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة الباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث المركز وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو هلال م ع هـ 12 سنة طفل إلى مستشفي سوهاج الجامعي ويقيم دائرة مركز سوهاج "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو محروص ع هـ 63 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء عبور ابن المذكور الطريق الزراعي الغربي بذات الناحية اصطدمت به السيارة " ميكروباص " قيادة المدعو محمود ح أ 37 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما أدي لوفاته.

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، تم تحرير محضر بالوقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.