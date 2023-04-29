التحقيقات فى قضية ضبط تاجر عملة: المتهم استغل المترددين على مكاتب الصرافة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، عن تفاصيل جديدة فى قضية ضبط عاطل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، حيث تبين أن المتهم اتخذ من الاتجار فى النقد الأجنبى مجالا له لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، متخذا محافظة القاهرة مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بجمع مبالغ مالية كثيرة متعددة الأنواع "دولار _ يورو _ دينار كويتى _ ريال سعودى "، وقام بالاتجار فيها لراغبى هذه العملات خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، حيث تبين أنه تحصل على تلك العملات من المترددين على مكاتب الصرافة راغبى تحويل العملات الأجنبية، وأنه قام بإقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل من سعر الصرافة وبأى مبالغ يريدونها.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، تفيد قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة النحقيقات.