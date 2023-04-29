البابا تواضروس: أنا مريض سكر مثل 5 ملايين مواطن وأخضع لبروتوكول علاج

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن صحته جيدة، موضحا أن ماحدث له خلال قداس عيد الميلاد كان نتيجة إجهاد شديد، مضيفا:"أعانى من مرض السكر مثلى مثل نحو 5 مليون مصرى واحتاج لتغيير بروتوكول العلاج من وقت لآخر"

وأوضح قداسة البابا تواضروس خلال لقائه مع صحفى الملف القبطى أن مؤخرا صدر شائعة عن صحته وتم الرد عليها ببيان.

وفى هذا السياق حذر البابا تواضروس من الشائعات وعدم تداولها لأنها تضر بالمجتمع.

وقال قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة دائما لا ترد على الشائعات التى تنشر على السوشيال ميديا .

وقال قداسته أنه من الصواب أن الكنيسة لا ترد على الشائعات التى تنشر علي صفحات السوشيال ميديا، موضحا أن هناك بعض الشائعات التى تستحق أن ترد عليها الكنيسة.

وأضاف قداسته أن ما ينشر على صفحات السوشيال ميديا بنسبة 95% شائعات وكذب، لذا الكنيسة لا تهتم بالرد على هذة الاكاذيب والشائعات.

وأكد قداسته أن الكنيسة القبطية بالخارج تخدم بنفس روح الخدمة التى تقوم بها فى الكنائس داخل مصر، فهي بمثابة سفارة شعبية فى الخارج .

وتابع قداسته أن الكنيسة القبطية هى كنيسة وطنية فى المقام الأول وهى بنت الوطن وخادمة للوطن وعبر 20 قرن لم تتدخل الكنيسة فى السياسة وإنما دورها فقط فى الواجبات الوطنية مثل الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات والمشاركة فى طرح القوانين .