اصطدام قطار بسيارة ميكروباص ومصرع سائقها في العياط

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

لقى سائق مصرعه نتيجة اصطدام قطار بسيارة ميكروباص، أثناء عبور السكة الحديد في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اصطدام قطار بسيارة في إحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن قطار اصطدم بسيارة ميكروباص أثناء عبور السكة الحديد، مما أسفر عن مصرع سائقها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.